La brillante respuesta de Gary Medel a pesado comentario por su transformación física

Gary Medel hizo noticia por su impresionante cambio físico, producto de una exigente dieta y una fuerte rutina de ejercicios.

Tras la publicación de la imagen en su cuenta de Instagram causó sensación, pero también críticas, en particular en una usuaria, llamada teresariverojimenez en la red social.

"La cara de delincuente no te la sacas con nada", escribió, a lo que el propio Medel le responde "La verdad que no. Ni haciendo dieta se me cambia la carita. Abrazo señora y sea feliz", remató, junto a una serie de memes.

El hecho fue rescatado entre los más de 4 mil mensajes que recibió el "Pitbull" por el usuario de Twitter @Caricuero, quien lo publicó y se encargó de viralizarlo.