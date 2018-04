La batalla legal entre Katy Perry y una monja podría llegar al Papa Francisco

Hace unos años, Katy Perry compró un convento que se encontraba desocupado, pagando más de 10 millones de dólares y armando una pelea con una monja que hará lo que sea por recuperarlo.

Rita Canallan es la religiosa que se encuentra en la batalla legal con la cantante, la cual quiere pedir la intervención del Papa Francisco para que la apoye y la ayude a "salvar la propiedad".

"Me tendrán que matar primero si quieren callarme", manifestó Canallan, de 80 años, a la cadena televisiva Fox News, ya que acusa a la arquidiócesis de Los Ángeles de haber vendido "indebidamente" la propiedad.

Es por esto que le escribió una carta al Pontífice, explicándole que dicha arquidiócesis le había prometido que cuidaría de ella y sus compañeras por toda la vida dentro del convento.

"El arzobispo Gómez no cumplió la promesa. Él intentó vender nuestro convento sin nuestra aprobación a una persona a la cual no apoyamos (…) Nosotras no estamos de acuerdo con su estilo de vida que se ha desviado de la fe", aseguró la monja.

Sin embargo, para poder concretar la venta, el Vaticano deberá aprobar la negociación previamente, sino, no podrá hacerse válida.

Katy Perry habría comprado la propiedad para vivir ahí en compañía de su madre y abuela.