La autocrítica de Bombo Fica tras su cuestionado paso por Viña 2018

Luego de un par de semanas tras su cuestionada rutina, Bombo Fica hizo una dura autocrítica con respecto a lo ocurrido en el Festival de Viña, aseverando que tiene claro cuáles fueron los errores cometidos en la jornada inaugural del evento.



En conversación con La Red, el humorista declaró que fue en el responsable en "no haber hecho una lectura exclusiva del Festival de Viña. Porque el escenario es uno distinto. Entonces, no supe explicar bien mi espectáculo. Lo que iba a presentar era un espectáculo que se llamaba Sospechosa la Weá. La gente siempre interpretó que yo iba a estar solo. Yo no lo supe explicar".



Fica añade que además no manejó los tiempos, ya que "actuar a la una no es lo mismo que actuar a las diez. Por ende, los grados de tolerancia de la gente son distintos y yo hice una mala lectura. Debería haber apretado los tiempos".



En tanto, el humorista sostuvo que tampoco tomó en consideración el tipo de público que estaba presente en la Quinta Vergara, por lo que debió hacer un show dirigido a esa audiencia.



De todas formas, Bombo Fica confesó que lo vivido es una experiencia de vida para corregir de cara a futuras presentaciones.