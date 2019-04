La aclaración de Helénia Melán al ser llamada travesti

Hace solo unos días el actor Héctor Morales y la modelo Helénia Melán confirmaron su relación, y han recibido muchos no han tenido filtro a la hora de opinar sobre su pololeo.

Así se vio en Twitter, cuando un hombre escribió "los actores chilenos no me dejan de sorprender, ahora apareció un wn que pololea con un travesti (creo que calza 43). 'Ya, date vuelta Héctor, ahora me toca a mí'. Así son los zurdos, a toda dilatación".

Asimismo, la periodista Mónica Rincón le respondió al usuario: "El comentario dice mucho de usted y nada de esta preciosa pareja. Un par de apuntes a su ignorancia e intolerancia: transgénero no es lo mismo que travesti. ¿Y cuál sería el problema de ser pareja de un travesti? Un abrazo a los talentosos Héctor Morales y a Helenia Melián".

El actor le agradeció por su comentario en la red, mientras que Helénia usó sus historias de Instagram para hacer una aclaración.

"Uno puede pasar a llevar la identidad de una persona trans, diciéndole travesti. No porque una sea más válida que la otra, sino porque son cosas totalmente distintas", comenzó explicando.

"Ser travesti es jugar con este tema del vestuario, la palabra lo dice, travestismo, e interpretar un género, mientras que ser trans es simplemente ser. Así que por favor aprendan, edúquense e informen", declaró.

Agregando que "calzo 39 por si alguien me quiere regalar zapatos algún día", ya que el usuario aseguraba que su medida de pie era de talla 43.