La ácida crítica de Vasco Moulian a Jorge Alís tras su rutina en Viña del Mar

Vasco Moulian fue sumamente crítico tras la actuación de Jorge Alís en el Festival de Viña del Mar, pese a que el humorista conquistó la Quinta Vergara, y según la prensa entendida, fue uno de los mejores números que se han visto arriba del escenario más importante del continente.

"Alís habló más de tres minutos de una cuestión que era muy delicada y fue ordinario. Hizo chistes de mal gusto que no eran necesarios, y se sobrepasó en el contenido", comenzó diciendo en el matinal "Muy Buenos Días" de TVN.

Tras ello, Moulian no se quedó sólo con eso y se explayó aún más sobre la rutina del comediante argentino.

"No me parece que pasó colado el chiste del "mandala", que lo encuentro de una ordinariez tremenda, de mal gusto, y que no era necesario porque él es un buen humorista".

Cabe mencionar que las dos veces que Alís ha estado arriba de la Quinta Vergara, se ha ido con Gaviota de Plata y Oro por sus exitosas rutinas.