Kylie Jenner reveló cómo consiguió su fortuna

Kylie Jenner es una de las jóvenes más millonarias del mundo y mucha gente cree que su fortuna se debe gracias a la fama de sus padres y hermanas.

Sin embargo, la menor del Klan decidió aclarar los rumores y explicar de dónde proviene todo su dinero. En esa línea, Kylie aseguró a The New York Times que su éxito es gracias a ella misma, ya que "no obtuve dinero de mis padres después de los 15 años. Usé el 100 por ciento de mi propio dinero para iniciar la empresa, ni un centavo en mi cuenta bancaria se hereda ... y estoy muy orgullosa de eso".

"No puedo decir que lo haya hecho por mi cuenta (...) Si solo están hablando de finanzas, técnicamente, sí, no tengo ningún dinero heredado. Pero he tenido mucha ayuda y una plataforma enorme", agregó.