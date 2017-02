Kurt Angle: No se sorprendan si vuelven a verme luchar en WWE

Luego de la confirmación de su presencia en el Hall of Fame, el deseo de volver a ver luchar en WWE a Kurt Angle se encendió, y para fortuna de los fans es algo que puede darse pronto, según reveló el propio campeón olímpico en Atlanta 1996.



En conversación con Forbes, el otrora monarca de TNA dijo “que no los pille por sorpresa si vuelven a verme luchar en WWE, aunque todavía no hemos hablado de ello, no hay nada oficial. Lo del Hall of Fame es solo el principio…Veremos cómo va y, a partir de ahí, dónde nos lleva”.



Angle además no escondió quiénes han sido los mejores rivales a los que se ha enfrentado en su carrera, a quienes se volvería a topar en la empresa.



“Mis mejores combates han sido contra AJ Styles y Samoa Joe, así que sería genial encontrarme de nuevo con ellos en una plataforma tan grande como es WWE”, sostuvo.