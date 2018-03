K-Pop de luto: Falleció Minwoo, líder y vocalista de 100%

El líder y vocalista de la popular boyband 100%, Seo Min-Woo, de 33 años, fue encontrado sin vida debido a un ataque al corazón.

Así lo comunicó TOP Media, la agencia del surcoreano, quienes dieron los detalles de la triste noticia para los seguidores del K-Pop a través de un comunicado.

"Nos disculpamos por entregar estas noticias repentinas y desgarradoras. Nuestro artista, Minwoo de '100%', se fue de nuestro lado el pasado 25 de marzo. Fue encontrado sin pulso en su casa en Gangnam. Los primeros servicios del 911 llegaron lo antes posible a su domicilio pero, inevitablemente, no pudieron hacer nada para salvar su vida", señaló la agencia.

"Su familia, los miembros de '100%', los artistas, amigos y trabajadores de TOP Media están realmente desconsolados y de luto por la inesperada y triste noticia. Como miembro mayor de su boy-band, Minwoo lideró a sus compañeros y, siendo honestos, amaba realmente a sus fans por su espectacular forma de ser", continuó diciendo TOP Media.

"Debido a que todos los que conocen a Minwoo son conscientes de que ha sido una gran persona, la tristeza aún es mayor. Su funeral se va a llevar a cabo en silencio por expreso respeto a los deseos de su familia. Expresamos nuestras más profundas condolencias", concluyeron.

Por su parte, los fanáticos publicaron mensajes vía Twitter para apoyar y acompañar a toda la comunidad seguidora de 100%.

My prayers go out to Minwoo's family, friends & fans :( This is the second loss that this industry has endured this year. Hopefully he is resting in peace right now. To all his fans, try not to be upset, be proud of his work & keep his legacy going.#RIPMinwoo — 🔎 BTS ARMY UK 🔎 (@btserotonin) March 26, 2018

heaven gained another angel 😇😇



you don't need to be fan to pray for his soul. it only takes to be human.



rest well in heaven, minwoo. you did well 🌷❤ pic.twitter.com/PyJUUTfpSB — ANG MUNDO NG KPOP (@KP0PREALTALK) March 26, 2018

We love you Minwoo, rest well. ♡ — — please check pinned! (@RosesBreakeven) March 26, 2018

Sending my condolences and love to the fans, friends and family of Seo Minwoo and 100% ❤️ — Luke Waltham (@lukewaltham) March 26, 2018