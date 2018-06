K-Pop: 24K anunció show en Chile

El fenómeno del K-Pop en Chile sigue tomándose los escenarios. Es el caso de la venida de 24K, quienes aterrizarán en el país como parte de su tour global 24k Still With 24 You.

Presentando su más reciente lanzamiento, llamado Bonnie & Clyde, y tras dos años lejos de los escenarios, los coreanos prometen baile y carisma el próximo 31 de agosto en el teatro Coliseo.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket y sin recargo en boleterías del Teatro Cariola.

PRECIO PREVENTA

Platea Alta: 29.150

Platea Baja: 43.700

Cancha: 24.100

Vip Silver: 63.900

Vip Golden 87.400

PRECIOS GENERALES

Platea Alta: 34.750

Platea Baja: 51.550

Cancha: 28.000

Vip Silver: 77.300

Vip Golden: 104.200