Kiss anunció su gira de despedida

Kiss, otra vez, anunció su gira de despedida de los escenarios. La banda estadounidense pretende poner fin a su carrera de 45 años con el tour “One last Kiss: End of the road”.

"Todo lo que hemos construido y conquistado en las últimas cuatro décadas nunca hubiesen sucedido sin el apoyo de millones de personas en todo el mundo que llenaron clubes, arenas y estadios a lo largo de los años", dijeron los músicos mediante un comunicado.

"Esta será la última celebración para quienes nos han visto y una última chance para aquellos que aún no lo han hecho", agregaron.

La banda liderada por Paul Stanley y Gene Simmons publicará las fechas de los espectáculos en los próximos días.

No es la primera vez que Kiss informa su retiro de las pistas. "No hay más montañas que escalar. Queremos irnos con estilo junto a las personas que nos pusieron aquí, los fanáticos", dijo Simmons en el año 2000, para anunciar una gira que no fue la final, pero sí la última con los cuatro miembros originales.

Sin embargo, dos años más tarde, el grupo volvió a los escenarios. “La gente cambia de parecer (…) Lo que uno dice un día con total compromiso, al siguiente puede no ser tan así”, afirmó Stanley.

"¿Hago esto por dinero o los fanáticos? Ambos y no olvidemos que lo hago por mí", agregó.