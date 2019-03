King Crimson en Chile agotó sus entradas en poco más de una hora

El esperado debut de King Crimson en Chile superó todas las expectativas, y es que los fanáticos agotaron los tickets en tan sólo horas.



La banda es conocida por ser uno de los más grandes pioneros del rock progresivo, pese a ser contemporáneos a leyendas como Genesis o Yes. Además, la visita viene de mano de su miembro fundador y permanente, Robert Fripp



La noticia que anunciaba la llegada del "Rey Carmesí" al país fue entregada por la productora The Fanlab, quienes no dejaron pasar más de dos días para comenzar la venta de entradas.



El conjunto llega a Chile en el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria, para lo que ya planean la reedición de diversos materiales de estudio junto con el lanzamiento de un documental sobre su historia.



Recordemos que la presentación de King Crimson se desarrollará el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena.