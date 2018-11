Kim Kardashian tuvo que evacuar su casa de Los Ángeles por grave incendio forestal

Kim Kardashian tuvo que evacuar su casa debido a un incendio forestal que se acercaba a su residencia en Los Ángeles.

La empresaria subió una serie de Instagram Stories que grabó desde su avión privado mientras pide a sus seguidores que recen para que todos estén seguros y protegidos.

Bomberos de la zona informaron que el siniestro estaba fuera de control y que se estaba extendiendo demasiado rápido, por lo que toda la zona de Hidden Hills se vio en la obligación de abandonar su domicilio. En el lugar vive la hermana de Kim, Kourtney también Miley Cyrus.

Hasta ahora no se han registrado víctimas y Kim Kardashian se tomó el tiempo de agradecer a los equipos de emergencia por su actuar.

End of Las Virgenes Road overlooking Ahmanson Open Space preserve. THANK YOU for being on the front lines all night @LACOFD @VCFD @LHSLASD @CHPWestValley @LACoFireAirOps @LACoFDPIO pic.twitter.com/5hdbniX53b