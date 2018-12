Kim Kardashian se refirió al supuesto 'compromiso' de Kylie Jenner y Travis Scott

Los fanáticos de Kylie Jenner quedaron sorprendidos luego de que la joven publicara una fotografía en sus Instagram Stories donde aparece junto a Travis Scott y el emoji de un anillo.

Tras la publicación, las especulaciones comenzaron a ser cada vez más grandes y por lo mismo el sitio ET contactó a Kim Kardashian, su hermana, para saber qué tan verdad es.

Al ser consultada, la empresaria dejó en claro que no sabía nada sobre esto, expresando que "literalmente necesito preguntarle. Esa va a ser mi próxima pregunta en nuestro chat grupal. Me han preguntado por eso aquí y creo que todos pensamos que se trataba de eso. Pero no tengo idea", dijo.

Recordemos que Jenner y Scott suelen llamarse "esposos" a través de las redes sociales, lo que solo genera que los rumores crezcan.