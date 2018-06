Las millones de personas que siguen a Kim Kardashian en Instagram recibieron malas noticias. La celebridad estadounidense anunció que ya no se sacará más selfies.

"Realmente ya no me gustan", dijo en el matinal británico This Morning.

"Es como que ya lo superé. No todo se trata de estar ahí sentada sacándome selfies en el teléfono", agregó.

bathroom selfie on set @calvinklein #MyCalvins Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 28 Ene, 2018 a las 11:26 PST

"Quiero vivir más en el tiempo real", complementó.

En 2015, Kardashian sacó un libro de sefies, titulado Selfish.