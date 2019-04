'Kill This Love': BLACKPINK estrenó su nueva canción tras un año de receso

Tras un año de receso musical, la popular agrupación surcoreana BLACKPINK estrenó su esperada nueva canción.

Se trata de "Kill This Love", sencillo que fue lanzado a través de los canales oficiales del grupo conformado por Lisa, Jennie, Rosé y Kim, el cual marcan su nueva y exclusiva etapa musical.

La canción viene acompañada de una increíble producción audiovisual, la cual suma más de 11,8 millones de visitas en YouTube a tan sólo cuatro horas de su estreno.

"Kill This Love" también es una probada del mini-álbum homónimo de las jóvenes, el cual contará con canciones como "Kick It", "Don't Know What To Do", "Hope Not" y un remix de "Ddu-Du-Ddu-Du".