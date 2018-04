Kike Acuña sobre acusaciones de paternidad: "No me estoy arrancado ni ando escondido"

Jorge "Kike" Acuña decidió hablar sobre las acusaciones que hizo su expareja Roxana Muñoz, cuando publicó en Instagram una imagen del exfutbolista con la frase: "¡Se busca! Papito corazón".

Esto, porque la modelo señaló que su hija, Taira, de cinco años, no ve a su padre desde hace un largo tiempo.

"Hizo público algo complicado, en medio está nuestra hija. Querer sacar provecho a través de ella me parece absurdo, mala clase. La demanda por pensión la encuentro buenísima, para que esté todo claro, lo que debo pagar y las visitas, que es lo más importante. Estoy esperando día y hora para presentarme", señaló Acuña a La Cuarta.

De acuerdo a sus dichos, lleva seis meses sin ver a Taira y tiene miedo de que su exmujer le hable mal de él a la pequeña, asegurando que "sé que Roxana le hablará mal de mí. Cuando tenga las visitas programadas se dará cuenta cómo soy, todo lo que la amo. Tendré tiempo para explicarle cómo fueron las cosas", comentó.

"Tengo la conciencia tranquila, mi hija es lo más importante. No es fácil estar lejos de ella", expresó el exjugador de Universidad Católica.

Algo que le molestó fue que la gente solidarizara con Muñoz sin saber la verdadera historia, manifestando que "dicen que no saben dónde estoy, que hace años no se comuncian conmigo, ¡y hace un mes hablé con la abogada! No me estoy arrancado ni ando escondido. Me exponen, piensan 'este hueón es como las hueas'", acusó.