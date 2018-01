Kiernan Shipka encarnará a la nueva "Sabrina, la bruja adolescente"

La actriz Kiernan Shipka, reconocida por interpretar a Sally, la hija de Don y Betty Draper en la serie Mad Men, será quien encarne a Sabrina, la bruja adolescente en una nueva serie de Netflix basada en el personaje de comic de los sesenta.

A diferencia de la popular serie de los noventa, la nueva versión de Sabrina estará basada en una reciente novela gráfica llamada "Las escalofriantes aventuras de Sabrina", la que reimagina toda la historia de la joven bruja.

"Somos muy fanáticos del trabajo de Kiernan que cuando comenzamos a preguntarnos quién podría ser, su nombre estaba en las listas de todos", aseguró el autor de la novela gráfica y también guionista de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa.

La serie de Netflix contará con 20 episodios que durarán una hora. Su director será Lee Toland Krieger y su productor ejecutivo también será Aguirre Sacasa.

