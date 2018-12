Khloé Kardashian arremetió contra usuario que aseguró que Chicago no es hija biológica de Kim

Khloé Kardashian defendió a su hermana Kim luego de que un usuario asegurara que Chicago, la hija menor de la empresaria, no era su hija biológica ya que nació a través de un embarazo subrogado.

El cruel comentario lo hizo en una fotografía de infancia que subió la esposa de Kim Kardashian a Instagram, donde incluso la misma Kylie Jenner escribió "OMG Chicago" por el parecido con la pequeña.

Contexto en el que KoKo respondió: "Si no sabes realmente qué ha pasado en la vida de alguien sería mejor que no comentaras nada. Intenta informarte antes de hacer esas afirmaciones tan estúpidas y maleducadas. Chicago es totalmente la hija biológica de Kim. Damos la gracias a Dios de que ella pudiera contar con la subrogación para que hayamos sido bendecidos en la familia con la dulce y preciosa Chi Chi".

Sin embargo, el usuario volvió a arremeter en contra de las Kardashian: "Nunca dije que la bebé no era hermosa. DEFINITIVAMENTE ES, pero tenía un sustituto, por lo que la bebé se parecería MÁS a Kanye o a la madre sustituta. Eso es todo, amor".

Respuesta que rápidamente fue contestada por la pareja de Tristan Thompson: "No estoy diciendo que dijiste eso, amor. Estoy diciendo que debes estar más informado antes de hablar sobre algo de lo que no sabes nada, al parecer. Chicago tiene el ADN de Kim. Ella y su esposo hicieron embriones y luego fueron bendecidos para que una madre sustituta lleve a su hijo por ellos ya que Kimberly no puede. Dios bendiga a la medicina moderna".