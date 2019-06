Kevin Vásquez recibió duro comentario homofóbico por parte de una seguidora

El cantante Kevin Vásquez, que se hizo conocido por su participación en Amango, compartió a través de Instagram un cruel comentario que recibió por parte de una seguidora.

El joven, que es uno de los defensores del movimiento LGBT, fue duramente criticado por una mujer, quien le escribió que su padre no estaría orgulloso de él si viera cómo es en la actualidad.

En la imagen que KEVZ compartió, la desconocida redactó: "Con razón tu padre se fue antes de este mundo… pues de lo contrario cuanto habría sufrido al ver en lo que te convertiste… tienes conocimiento de la verdad, cambiase a tu Dios por la inmundicia de este mundo, disfruta mientras puedas que clarito sabes que la fama es pasajera… Ya tomaste tu decisión más las consecuencias ya están sobre ti… quien te vio y quien te ve hoy… que pena das".

Sobre la misma, el intérprete de "En una disco encontré a mi ex" escribió: "¿Por qué esta persona cree que puede hablar en nombre de mi viejo si él ya no está?. Para su información mi papá era el que me compraba las muñecas y el maquillaje etc. Jamás sentí rechazo ni de él ni de mi madre a pesar de que ibamos a la iglesia".

"Creo por sobretodas las cosas que me amó hasta su último aliento y lo sigue haciendo.

Ser religioso no te da el derecho... No te da el derecho a juzgarme ni aunque sea la zorra más grande del planeta", siguió diciendo.

Finalmente, le envió un mensaje "a los que se dicen ser cristianos (religiosos, fanáticos y conservadores) cuiden, mediten sus palabras y sepan predicar sin juzgar".