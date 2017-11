Kevin Spacey será sacado de película que ya está terminada y con fecha de estreno

El director Ridley Scott decidió sacar a Kevin Spacey de su película "All the money in the world", programada para estrenarse el 22 de diciembre. Pese a que ya fue filmada, el director y Sony no quieren contaminar la cinta con la presencia del actor acusado de diversos abusos sexuales y lo reemplazará por Christopher Plummer.

Dos de los actores que comparten escenas con el intérprete dos veces ganador del Oscar, Mark Wharlberg y Michelle Williams, también accedieron a rodar de nuevo lo que sea necesario.

Christopher Plummer

La película "All the money in the world" se iba a proyectar por primera vez la semana que viene en el Festival del American Film Institute (AFI). Poco antes de anunciar el cambio de actor, la productora había retirado la película del festival.

Según Deadline, la decisión se tomó tas un tira y afloja con Scott, que estaba indignado con la perspectiva de que el escándalo sexual que rodea a Kevin Spacey hundiera la película e impidiera al público valorarla.