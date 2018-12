Kevin Spacey se defendió de las acusaciones por abuso sexual al más puro estilo Frank Underwood

Kevin Spacey dejó su rol protagónico en la serie de Netflix House of Cards por las acusaciones de abuso sexual que enfrenta desde hace más de un año, con las que incluso desapareció de la luz pública.

Pero esta semana sorprendió a varios internautas al publicar un video en vísperas de Navidad, llamado "Let me be Frank", el cual es un juego de palabras entre "déjenme ser franco" y "déjenme ser Frak".

Ahí se muestra al actor en una cocina, con un delantal acorde a la fecha y bebiendo de una taza, donde hace referencia a las acusaciones en su contra: "Sé lo que quieren", comienza diciendo mientras ve a la cámara, tal como lo haría su personaje en HoC.

"Claro, pueden haber intentado separarnos, pero lo que tenemos es muy fuerte. Es muy poderoso. Quiero decir, después de todo, nosotros compartimos todo. Les conté mis más profundos y oscuros secretos. Les mostré exactamente de lo que es capaz la gente. Los impresioné con mi honestidad, pero más que todo, los reté y los hice pensar", agregó.

En esa línea, continuó diciendo: "Sé lo que quieren. Sé que me quieren de regreso".

Además, comenta que "pese a todo lo que se dijo, los titulares de prensa, a culparme sin ningún juicio e incluso pese a mi propia muerte, me siento bien y estoy confiado en que algún día conocerán la verdad".

En un misterioso final, Kevin Spacey, mientras se pone un anillo, dice: "Ahora que lo pienso, nunca me vieron morir ¿o sí? Las conclusiones pueden ser muy engañosas".

El material fue publicado al rato después que el Boston Globe confirmara que el actor tendrá que enfrentar cargos por abuso sexual el próximo 7 de enero, debido a la denuncia realizada por la conductora de noticias Heather Unruh.

Sin embargo, el video generó indignación en las redes, ya que los usuarios consideraron que el actor demuestra no tener remordimiento y hasta utiliza un tono desafiante.