Kevin Hart renunció a presentar los Oscar por tuits homofóbicos que realizó en el pasado

Kevin Hart decidió renunciar a ser el presentador de la gala de los Óscar este jueves por la noche tras la polémica por unos tuits homofóbicos que realizó en el pasado.

Así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: "He tomado la decisión de renunciar a presentar este año los Oscars. Esto se debe a que no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos y tan alucinantes artistas talentosos. Me disculpo sinceramente con la comunidad LGBTI por mis insensibles palabras del pasado".

"Lamento haber hecho daño a la gente. Estoy evolucionando y quiero continuar haciéndolo. Mi objetivo es unir a la gente, no dividirla. Mucho amor y agradecimiento a la Academia. Espero que podamos encontrarnos otra vez", dijo en un segundo tuit.

Según detalla Variety, Hart borró los tuits homófobos que había publicado hace algún tiempo atrás. Tuits que, unidos a los chistes de homosexuales que realizó en antiguos monólogos, provocaron que la comunidad LGTBI protestara por su elección como presentador de los Oscars.

La Academia, por su parte, dio un ultimátum a Hart: o pedía perdón o decía adiós a su sueño de conducir la gala de los Oscar. Así lo reconoció el actor en un vídeo, donde explica que, ante tal situación, optó por pedir perdón.

Pero también se sinceró y defendió diciendo: "Chicos, tengo casi 40 años. Si no crees que las personas cambian, crecen y evolucionan a medida que envejecen, no sé qué decirles".

Pese a sus disculpas, el actor ha decidido renunciar a presentar la gala y ahora la Academia deberá encontrar a un nuevo presentador. Algo que deberá hacer pronto, pues la gala se celebrará el próximo 24 de febrero.