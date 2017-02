Kenita Larraín y Don Rorro promocionaron en ADN el evento solidario "Vamos Chile"

El vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio (Don Rorro), y la modelo, María Eugenia Larraín, estuvieron presentes en el Ciudadano ADN, con el fin de promocionar el Festival “Vamos Chile – Alto al Fuego”, un evento que se desarrollará el domingo 12 de febrero desde las 10:00 horas en el Movistar Arena, y que tiene como objetivo recaudar fondos para ir en ayuda a los afectados por los incendios forestales que se han producido en el último tiempo en el país.



Son varios los artistas confirmados para la cita, los que van desde América, Gondwana, Andrés de León, hasta Luis Dimas, UPA, Ases Falso, De Saloon, entre otros. Además, estarán presentes varios exmiembros del Club de la Comedia, como por ejemplo Pato Pimienta y Fabrizio Copano.



“Debemos sentir orgullo por la Teletón y por eventos como este, porque nos unimos como país y somos súper solidarios", señaló Kenita. En tanto, Don Rorro sostuvo que "hay un espíritu solidario que hay que aprovechar y visibilizarlo. Está recién partiendo el trabajo de reconstruicción" en las zonas afectadas.

La entrada tiene un valor de $5.000, además de una donación que puede ser agua, alimentos no perecibles o comida para mascotas. Los tickets se pueden conseguir por medio de Puntoticket.



Por otro lado, a la modelo también se le consultó con respecto a cómo ha sido el proceso de maternidad tras la llegada de Sofia, manifestando que "ella me ha cambiado la vida, es lo máximo".



En tanto, también se refirió a la numerología, manifestando que la aplicó a la hora de elegir el nombre de su hija, al igual que detallar con quién se estuvo formando en el tema.



"Me preocupé del tema cuando estudié ancestrología con mi queridísimo Pedro Engel, con quien estudié dos años, que uno debería pensarla dos veces de repetir el nombre. Nuestra sociedad valora eso, pero uno está repitiendo destinos y decretos, y busqué un nombre que no existiera en mi familia, para que viniera con nuevas energías y con un destino propio", comentó.