Kenita Larraín se emocionó hasta las lágrimas al recordar su último encuentro con Felipe Camiroaga

Un emotivo relato realizó la modelo Kenita Larraín al recordar la tragedia aérea del Casa 212, donde falleció quien fue su amigo y amante durante siete años, Felipe Camiroaga.

En conversación con el programa Intrusos, la modelo e ingeniera comercial se quebró al recordar su último encuentro, una semana antes del accidente.

"A mí me pasó algo muy curioso. Cuando estaban hablando de que hay personas que lo vieron y que sentían, a mí me pasó algo heavy. Yo lo vi, él fue a mi casa a verme una semana antes del accidente", narró.

Larraín confesó que en ese momento "mi sensación fue que me despedí y algo en mí dijo que llevaba mucho tiempo con que nos vemos, con que no nos vemos. Fue algo muy raro".

"Yo quería ser mamá, quería tener algo con más compromiso, más concreto. Si bien siempre fue una relación hermosa, dije 'no lo voy a ver más en esta onda', pero pensé que era en cuanto a la relación, nunca me imaginé que no lo iba a ver más en este plano. Para mí fue súper fuerte", añadió.

En ese instante, Nataly Chilet le pregunta si alguna vez se conectó con Felipe Camiroaga a través de un rito o en algún sueño. Kenita responde que "prefiero no hablar de eso" y se quiebra. Revisa el momento a continuación.