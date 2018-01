Kenita Larraín contó que el quiebre con Felipe Camiroaga fue el que más le costó superar

Una particular revelación comentó la modelo, María Eugenia Larraín, con respecto a cuál fue la relación que fue más difícil superar. En Intrusos, la otrora esposa de Marcelo Ríos sostuvo que no fue el Chino ni tampoco Iván Zamorano a quien le costó dejar atrás, sino que a Felipe Camiroaga.



Al respecto, la panelista del espacio, Claudia Schmidt, confidenció que no fue fácil para el fallecido "Halcón" tener una historia romántica con Kenita, por su relación con la farándula.



"Él sí estuvo muy enganchado de ella, pero yo creo que los amores cobardes son así. Hay personas que se enamoran, tienen relaciones intensas, pero nunca son capaces de jugársela por otras personas", dijo.



La uruguaya detalló esto puesto que fue muy ercana a Camiroaga, agregando que para Felipe "la presión mediática no era algo fácil. Le hubiese costado lo mismo con otra persona que tuviera el mismo perfil que Kenita".