Kel habló de su quiebre con Pangal y se refirió a Schilling: Yo hubiera pensado que estaba muerto

Raquel Calderón comentó acerca de su término de relación con Pangal Andrade, reforzando la idea de que ha sido un proceso doloroso para ella.



"Quiero decir que mi quiebre con Pangal ha sido súper doloroso y un proceso súper difícil para mí. Por eso no tengo ni ganas ni intención de ahondar en el tema", expresó a Intrusos.



Por otro lado, la hija de Raquel Argandoña tuvo palabras para la reacción que manifestó su expareja, Pablo Schilling.



"No tengo nada que decirle. Yo encuentro en general, no hablando específicamente de él, que no es muy elegante referirse a quiebres de otras parejas. Pero en realidad no tengo nada que decir de ese señor", sostuvo.



No solo quedó en eso, Calderón añadió que "¿Cómo no iba a revivir Schilling? Habría sido raro que no hubiera aparecido. Yo hubiera pensado que estaba muerto".