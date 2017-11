Kel Calderón y su quiebre con Pangal: "En algún punto pensé que nos íbamos a casar"

Una de las noticias del mundo de la farándula ha sido el quiebre entre Raquel Calderón y Pangal Andrade, una historia de amor nacida en 2013 y que finalizó hace un par de semana, sobre la cual ambos dieron sus testimonios en Las Últimas Noticias.



La abogada expresó al respecto desde Dublín, Irlanda, que se siente triste con lo ocurrido y que "es difícil terminar con alguien que amas, pero es lo mejor para los dos. Es un quiebre muy doloroso, en algún punto pensé que nos íbamos a casar, pero hay cosas que no pudimos congeniar y con eso no hay nada que hacer. Le deseo lo mejor".



Por su parte, el deportista dio luces acerca de cómo eran diversos los caminos de ambos, con un pequeño detalle en torno a la casa que se está construyendo en el Cajón del Maipo.



"​​Ella nunca iba a vivir acá. Eso siempre me lo dijo. Nunca le gustó mucho el Cajón (del Maipo). Somos de mundos muy diferentes", afirmó.