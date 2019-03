Kel Calderón trató de trolear a Raquel Argandoña, pero no contaba con su respuesta

Kel Calderón subió un video a su cuenta de Youtube, en el que aparece con su madre, Raquel Argandoña mostrando los mejores momentos de un viaje que hicieron juntas a Miami.

La hija de Raquel Argandoña tenía muy claro que el material enfurecería a la "Quintrala", ya que en algunas situaciones la exaspera al dejarla en vergüenza y grabarla, o se burla de su ignorancia.

"¿Cómo se hace un canal de YouTube? Mucha gente no sabe. Yo no sé si se compra, dónde se compra… Yo no sé por qué tú tienes un canal y yo no, si yo soy más top que tú", dice en un momento la mujer de 61 años.

Pese a todas las bromas que le hace Kel a la "Quintrala", una en el minuto 12:37 del video, no le resultó muy bien. La modelo le preguntó: "Mamá, ¿tú volveriai con el papá?". La rubia Argandoña la queda mirando, y le dice: "¿tú volveriai con el Pangui?", rematando el momento con una edición de la conocida música Turn down for what y los clásicos lentes negros de troleo.

La ex de Pangal Andrade había avisado en una publicación con adelantos del video, que "contra todos mis instintos y dudas editoriales respecto al contenido de este video, ¡aquí les dejo lo que fue nuestro viaje con Mamá Raquel a Miami!".

Agregando que le quería pedir "disculpas anticipadas a Mamá Raquel por este video sin filtrar (culpa absoluta de Ozcar, que fue el encargado de la edición de este material y que decidió dejar muchas más cosas de las que yo hubiese dejado). ¡Que se rían mucho y lo disfruten!".

Revisa el video completo aquí: