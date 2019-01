Kel Calderón sobre supuesta relación de Kika Silva y Pangal Andrade: 'Yo sé que es verdad'

Kel Calderón se refirió a los rumores que vinculan sentimentalmente a su expololo, Pangal Andrade, con su amiga Kika Silva.

En conversación con Intrusos, la influencer disparó en contra de los jóvenes, señalando que "yo sé que es verdad porque me lo contó él y me lo confirmó ella".

Además, comentó que no tiene interés en involucrarse en las nuevas relaciones de sus exparejas, manifestando que "encuentro una lata cuando la ex está opinando de las parejas nuevas. No tengo velas en el entierro y no me interesa meterme en ningún cahuín".

Respecto a lo dicho por Raquel Argandoña, quien expresó que Silva es una "desleal y mentirosa", además de "traicionera", la joven dijo que "mi mamá defiende a sus pollos po'".