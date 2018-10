Kel Calderón sobre su hermano: Lo adoro, pero está en una postura muy a la defensiva

Kel Calderón recientemente lanzó su propio labial en conjunto con la marca de cosméticos Mac. Por esto, dio una entrevista a la revista Caras, abordando diferentes temas tanto personales como profesionales.

En este contexto, la modelo habló de su familia, del distanciamiento con su padre señalando que "hoy estamos peleados, hace meses que no hablamos. En Vértigo le preguntaron por qué era tan crítico conmigo y sin embargo a Hernancito no le decía nunca nada. Le hicieron una encerrona y terminó reconociendo que porque mi hermano es hombre… Mi papá esperaba que lo defendiera al día siguiente y no lo hice, por eso se enojó: no puedo apoyar algo en lo que no estoy de acuerdo", explicó.

Al mismo tiempo, analizó el comportamiento de su hermano menor, Hernán "Nano" Calderón, quien hace un tiempo está dando de qué hablar en redes sociales, donde en reiteradas ocasiones ha denigrado a las mujeres, como lo hizo con Macarena Tondreau.

Frente a esto, la futura abogada expresó que "es difícil pero lo adoro. A veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace, como el contenido que sube a su Instagram. Creo que se equivoca, aunque está en edad de hacerlo".

"Es súper inteligente, pero está en una postura muy a la defensiva, algo que a mí también me pasó en su momento", agregó.