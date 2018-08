Kel Calderón: "Estoy a favor del aborto, legalización de la marihuana y matrimonio gay"

En una extensa conversación con Galio, Raquel Calderón reveló varias posturas con respecto a diversas temáticas sociales, así como también un ofrecimiento por parte de una importante coalición política en el país.



"La UDI me ofreció postularme a concejal y alcalde. Obvio que es un halago que te propongan algo así, pero yo por ese lado no puedo ir porque pienso muy distinto. Soy súper liberal, estoy a favor del aborto, legalización de la marihuana, matrimonio gay, adopción homoparental y, en materias económicas, me gusta el libre mercado", dijo.



Kel también contó que se siente un poco desencantada de la política, a raíz de los periodos en donde su madre, Raquel Argandoña, fue alcaldesa y su padre, Hernán Calderón, candidato a diputado.



"Fueron experiencias muy desgastantes. No creo que las retribuciones sean tan grandes y no estoy hablando de lo económico", sostuvo.