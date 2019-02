Keith Richards de The Rolling Stones: 'Es más difícil dejar la nicotina que la heroína'

El guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, habló sobre su lucha para dejar de fumar, la que le ha estado resultando más complicada que el abandono de otros de sus malos hábitos del pasado.

Y es que después de una vida llena de excesos, el músico inglés de 75 años está optando por tener hábitos más saludables, incluso a asegurada que prácticamente ya no toma alcohol.

"Estoy intentando dejar de fumar. Hasta ahora, sin éxito. Lou Reed decía que era más difícil dejar la nicotina que la heroína. Y así es", aseguró el legendario guitarrista a la revista Mojo.

"Salir de la adicción a la heroína es como el infierno, pero es un infierno corto. Los cigarros siempre están ahí, y siempre lo has hecho (fumar). Sencillamente los agarro y enciendo sin pensarlo", añadió.

Richards asegura que sigue intentando dejar el cigarro fumando menos cada día. "Me las arreglé para reducir una cantidad considerable todos los días. Me he metido cosas duras en la cabeza, pero ahora solo tomo un poco de vino en las comidas y una cerveza o dos", finalizó.