Keira Knightley criticó la imagen postparto de Kate Middleton: "Esconde nuestro dolor"

En un ensayo publicado en el libro "Las feministas no visten de rosa (y otras mentiras)", la actriz Keira Knightley criticó la apariencia que mostró Kate Middleton tras dar a luz a segunda hija, Carlota.

El texto, titulado "El sexo débil", la intérprete recuerda cómo fue tener a su propia hija, el 1 de mayo de 2015, un día antes del nacimiento de la hija de la duquesa de Cambridge. "Mi vagina se partió en dos. Llegaste con los ojos abiertos. Los brazos alzados al aire. Gritando. Recuerdo la caca, el vómito, la sangre, los puntos. Recuerdo mi propia batalla. Tu batalla y tu pulso vital. La supervivencia. ¿Y acaso soy el sexo débil? ¿Lo eres tú?", escribió.

A continuación se refiere a Middleton y su aparición televisiva post parto. "Ella salía del hospital siete horas después con el maquillaje perfecto y los tacones puestos. El rostro que el mundo entero quería ver", dijo.





"Esconde nuestro dolor, nuestros cuerpos partiéndose en dos, nuestros pechos goteando, nuestras hormonas enfurecidas. Ponte guapa. Que se te vea estilosa, no muestres tu campo de batalla, Kate. Siete horas después de tu batalla entre la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se rompa, y de que la vida, sangrienta, chillando, surja de ti. No lo enseñes. No lo cuentes. Quédate ahí de pie con tu niña y que te fotografíen un puñado de fotógrafos hombres", agregó.