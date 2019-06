Keane regresa a Chile tras seis años de su última visita

Luego de un largo descanso y en el marco de la presentación de su nuevo disco Cause And Effect, Keane llega a Santiago el próximo domingo 24 de noviembre para presentarse en el Teatro Caupolicán.

La banda británica más esperada de los últimos años regresa con toda la energía para encantar a sus fanáticos nacionales, quienes los están esperando desde su última presentación en Chile, que fue en el Lollapalooza 2013.

Los intérpretes de "Somewhere Only We Know" marcan su regreso con "The Way I Feel", el cual suma más de 472 mil reproducciones en YouTube a tan sólo días de su lanzamiento.

La preventa para el show es exclusiva para clientes Entel pagando con Tarjeta Cencosud Scotiabank. Esta comienza el miércoles 12 de junio a las 11am y estará disponible con un 20% de descuento para sus clientes hasta el viernes 14 de junio, 11am o hasta agotar el stock de tickets disponibles para esta preventa.

La venta general, en tanto, comienza el viernes 14 de junio a partir de las 11 am, y tienen un valor que va desde los $27.550 a los $66.500.