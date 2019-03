Keane afina los últimos detalles para su esperado regreso

La banda británica Keane está afinando los últimos detalles de su nuevo álbum de estudio, el primero desde Strangeland (2012), el cual verá la luz a fines de año.

Su primera reunión la tuviero hace algunos días, cuando se presentaron en la Comic Relief de la BBC, donde interpretaron su popular canción "Somewhere Only We Know".

Tras siete años separados, Tom Chaplin y Tim Rice-Oxley se juntaron para escuchar algunas canciones que tenían guardadas y así nació la idea de grabar algo juntos otra vez. En esa línea, Tom señaló que "pensé que era el conjunto de canciones más personal y vulnerable que jamás había escuchado".

Por su parte, el baterista Richard Hughes y el bajista Jesse Quin se reunieron en el estudio con sus viejos compañeros, y se pusieron a trabajar en un álbum del que todos dicen estar muy orgullosos.

Además, anunciaron que tendrán varias apariciones en festivales europeos, que incluyen una presentación destacada en el Cornbury Festival, el 6 de julio, y el British Summer Time Hyde Park como invitados especiales de Robbie Williams, el 14 de julio.