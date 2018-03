Katy Perry se enojó con fan chilena que le regaló "indio pícaro" en el Día de la Mujer

Un exitoso show protagonizó Katy Perry en la pista atlética del Estadio Nacional, instancia donde se reencontró con sus fans, hecho que compartió en sus redes sociales.

Pero también por ahí mostró un regalo típicamente chileno que la desconcertó: un indio pícaro.

Una fan pensó que había sido una buena idea, pero parece que no fue así según la propia intérprete de "I kissed a girl". "Ella me dio en el Día Internacional de la Mujer. Ok", escribió Perry en inglés, desprendiendo cierta decepción.