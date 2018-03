Katy Perry le robó beso en la boca a participante en "American Idol"

La participación de Katy Perry en el programa de talentos "American Idol" ha llamado la atención por protagonizar una serie de alocadas situaciones.

En esta ocasión el protagonista fue Benjamin Glaze, de 19 años, aspirante que se presentó al jurado con ganas de convertirse en uno de los seleccionados y convertirse en una estrella musical.

Los tres jurados comenzaron a realizarle una serie de preguntas. En eso estaban cuando el cantante de country Luke Bryan le preguntó si había besado a alguien. Glaze contestó que "no, nunca he tenido una relación. No puedo besar a una chica sin tener una".

Sorprendida con la respuesta, Katy Perry nuevamente hizo de las suyas, ya que le pidió al joven que se acercara al panel y que le diera un beso. Él la beso inocentemente en la mejilla, pero eso no dejó conforme a la artista pop.

Fue así que Perry corrió su boca y besó los labios de Benjamin, quien quedó totalmente descolocado.

Pero no todo fue bueno para él. Cuando llegó el momento de cantar y dar todo en el escenario, no lo logró ni clasificó a la segunda ronda.

Para rematar el mal día del joven, Lionel Richie le aconsejo que se vaya y "bese a más mujeres".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se ve a la cantante pop haciendo travesuras, ya que anteriormente también se le vio un poco "coqueta" con los participantes.