Katty Kowaleczko confesó que quiso quitarse la vida cuando fue víctima de violencia intrafamiliar

Este viernes, se emitió el segundo capítulo de Podemos Hablar, el nuevo programa de Chilevisón conducido por Julián Elfenbein. En esta ocasión, los invitados fueron el "Rumpy", Pablo Zalaquett, Claudio Borghi, Karen Doggenweiler y Katty Kowaleczko.

Fue esta última quien sorprendió a los asistentes con un crudo relato al ser consultada sobre si había sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. En esa línea, la actriz contó que su exmarido fue quien la maltrató.

"Por suerte estuvimos sólo 6 meses casados, y me tuve que rehabilitar también de la violencia. El problema es que fue un secreto, y cuando las cosas no se conversan, no existen. Cuando uno está golpeada y vive en ese círculo, explota en un hoyo negro y no ves salida. Lo único que sientes es que tarde o temprano te van a matar o te vas a matar", reveló.

Además, Katty señaló que en ese momento no tenía un grupo de amigos ni familiar cerca, ya que en ese entonces vivía en el norte de Chile con su esposo, por lo que la situación se tornó más complicada.

"A mí me encerraban bajo llave, porque esa era una persona con esquizofrenia (…) en ese tiempo tenía poca información entonces decía 'lo va a superar'", dijo Kowaleczko.

Tras su confesión, Julián Elfenbein le preguntó si había pensado en quitarse la vida mientras estaba casada con ese sujeto, a lo que ella respondió que sí: "Una vez le dije a él, '¿sabes qué? No quiero seguir viviendo', yo estaba con una depresión muy grande. Después de unos golpes, salió y volvió con dos frascos de Valium, que es como un tranquilizante. Él se fue, y yo me los tomé", expresó.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, sus vecinos escuchar sus gritos de auxilio y gracias a ellos logró salir del encierro y la violencia.

Finalmente, Katty se dio el tiempo de señalar que los hombres que maltratan física y psicológicamente a sus parejas "son grandes manipuladores, y yo llegué a pensar que me lo merecía. Porque te insegurizan tanto, que piensas que tienes la culpa. Hoy hay información maravillosa para los cabros".