La conductora de televisión, Katherine Salosny, reveló que a comienzos de los 90 fue invitada a salir por Luis Miguel, aunque rechazó compartir en dicha instancia.



De acuerdo a su confesión en el programa No Culpes a la Noche de TVN, mientras entrevistaba a Izan Llunas, sostuvo que tuvo sus reparos con respecto a la cita.



"No estoy arrepentida, Luis Miguel se arrepintió", afirmó, añadiendo que "me daba miedo salir con alguien tan, tan famoso".