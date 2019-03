Kathy Orellana sobre su detención en Rancagua: 'Se me detuvo por rebeldía'

Katherine Orellana se refirió a la detención que sufrió este fin de semana en Rancagua por una orden vigente por manejo en estado de ebriedad.

En conversación con Intrusos, la cantante explicó que "se me detuvo por rebeldía, por no presentarme a juicio. Yo creo que esto es parte de mi pasado. Tantos condoros que me mandé... pero es eso, el pasado".

"Lo que pasa es que tenía un juicio que estaba en procedimiento y yo cambié de domicilio, y nunca me llegaron las notificaciones al domicilio donde estoy ahora, que es con mi mamá. Entonces, como lógica, las personas que no se presentan a juicio van detenidas. Eso es lo que pasó", agregó.

Además, sostuvo que la dirección que ella había dado era en la que residía anteriormente con Jorge Cáceres, su exesposo, y que este enredo se produce porque en ningún momento se dirigió al Juzgado de Garantía para actualizar sus datos.

En esa línea, comentó que "yo soy pajarona. No vine porque en realidad era un caso del 2016 y pensé que ya no pasaba nada, que no había juicio, entonces la verdad es que no le tomé la importancia que tenía".

El juicio será el próximo 3 de abril y luego de enfrentarlo, Kathy espera quedar desvinculada de cualquier polémica, ya que cada día está mejor.