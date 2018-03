Kathy Bodis y comentarios hacia su novio: "Para mí este hombre sí es guapo y para otros quizás no"

La exchica reality, Kathy Bodis, causó revuelo en Instagram tras presentar en público a Sudhir Goklani, su novio de nacionalidad india con quien lleva dos años y medio.

En conversaciones con Las Últimas Noticias, la relacionadora pública contó que a Goklani no le gusta exponerse en las redes sociales y que respeta eso. Sin embargo, subió esta fotografía porque "quiero contarle al mundo lo feliz que soy", expresó.

Se conocieron gracias a una amiga de Bodis en un Santiago Fashion Week, donde lo encontró "tremendamente simpático", por lo que conversaron un rato y se "divirtió harto".

"Luego nos conocimos un tiempo porque yo no quería salir con nadie, pero él fue tan tierno e inteligente que me enamoró. Me conquistó día a día", comentó.

Una de las cosas que realizó el empresario de 38 años fue enviarle memes todos los días, "con harto humor y eso me hacía reír. Había uno que me marcó y decía: 'Llevamos un día más de no ser novios'. Lo amo, es muy honesto, sencillo, trabajador, muy humano. Lo admiro", declaró Bodis.

En la fotografía que subió a la red social aparecen los dos abrazados mientras ella lo besa en la mejilla en la Fontana di Trevi en Roma, causando las reacciones de sus seguidores, quienes fueron muy crueles con sus comentarios negativos, a lo que ella respondió: "En gustos no hay nada escrito, para mí este hombre sí es guapo y para otros quizás no. Partiendo por ahí creo que ya no deberían juzgar".

"Se pasaron lo superficiales que son algunas personas. Los que me hicieron malos comentarios claramente no me conocen en absoluto y me da lo mismo lo que opinen. No es mi gente cercana ni la que quiero tener cerca", concluyó Bodis.