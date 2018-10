Katherine Salosny sobre su participación en plebiscito de 1988: Fue el peor error de mi vida

En el capítulo de anoche de No Culpes a la Noche de TVN, Katherine Salosny nuevamente se refirió a su participación en la franja del "Sí" en el Plebiscito de 1988, asegurando que fue "el peor error de su vida".

En compañía de la actriz Luz Croxatto y el excandidato presidencial José Antonio Kast, la conductora indicó que "lo quiero decir, de pronto las redes sociales no tienen perdón ni olvido y como van pasando los años, ya han pasado 30, y uno siempre tiene que dar alguna explicación porque siempre me lo preguntan: fui parte de la campaña del Sí. Y lo voy a decir: es el peor error que he cometido en mi vida, porque no tiene nada que ver conmigo", dijo.

"Me hago cargo de ese momento, estaba atrapada por la ignorancia de lo que acontecía en el país, pero por sobre todas las cosas, la ignorancia con mi propia historia. Ese fue el principio de un proceso muy doloroso, porque le hice daño a gente con esa participación, donde yo no tenía ninguna ideología política, fue una cosa casi por casualidad, por un pololo que yo tenía en la época que llegó con una cámara y dijo 'ok, hagamos esto'. Cero conciencia de nada", argumentó.

En esa línea, comentó que todo esto fue el inicio de un proceso "muy personal, doloroso, íntimo y de mi propia historia", agregando que cree que los seres humanos tenemos la capacidad de ser flexibles y de hacer cambios para conectarse con tu propia verdad.

"Eran tiempos en que estaba en una burbuja que siempre me va a doler, por cómo uno evoluciona después. Yo sí empatizo con el dolor humano, sí empatizo con el abuso, porque sí empatizo con tantas cosas que también uno puede hacer analogías con respecto a lo que pasó ese tiempo", añadió.

Finalmente, opinó que "ha pasado mucho tiempo y mucha gente que me quiere y conoce mi historia, sabe de lo que estoy hablando. Tampoco es que me esté dando cuenta hoy día, fue poquito después del plebiscito. Fue tomar conexión y contacto con mi propia verdad y con esa verdad país".