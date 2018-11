Katherine Salosny confesó que el "Huevo" Fuenzalida le gustó en el pasado

Este jueves en No Culpes a la Noche de TVN, Katherine Salosny tuvo de invitados a Pía Guzmán, Hugo Valencia, Fred Redondo y Daniel Valenzuela.

Junto a ellos, la animadora analizó la reciente confesión que realizó Marcelo Comparini, quien señaló que Salosny fue uno de sus grandes amores platónicos.

En esa línea, la conductora entregó detalles sobre la relación que mantuvo con el actual rostro de Canal 13, a quien agradece por salvarla de "una situación muy depresiva, porque tuve una relación muy tortuosa. Es como que me sacó a la vida", confesó.

Pero eso no fue lo que más llamó la atención, ya que quien se sumó a estas "revelaciones platónicas" fue el "Huevo" Fuenzalida, quien expresó: "Tiene razón Comparini, todos estábamos enamorados de Kathy".

Además, el conductor radial dijo que en una ocasión siguió a Salosny en compañía de un amigo, para saber dónde se alojaba en Pichidangui.

Tras esa revelación, Katherine le preguntó a Fuenzalida: "¿Por qué no me lo dijiste, si tú me gustabas?", para luego agregar que cuando vio que el amigo de Daniel estaba tocando la puerta de la cabaña, le dijo a su compañera que lo dejara pasar.

Y así fue, pues Salosny confidenció que una vez que entraron "lo pasaron el descueve".

Este dato sorprendió al resto de los presentes, por lo que Valencia insistió e indagó en el tema, preguntándole a ambos si después de este casual encuentro había pasado algo más serio, a lo que Salosny respondió que no, nada había ocurrido.

"En verdad, yo era súper ingenua… pero en esa época yo era como tímida. Lo encontraba lindo, precioso, me encantaba… Ese huevo quería sal, y este huevo también", concluyó la animadora de TVN.