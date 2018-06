Katherine Orellana y su pareja se enfrentan en un matinal

Un incómodo momento se vivió durante el último capítulo de Muy Buenos Días, luego de que Katherine Orellana y su pareja, Jorge Cáceres, se enfrascaron en una discusión después de que la cantante llamara por teléfono para aclarar las palabras del joven taxista.



Recordemos que ambos terminaron detenidos durante estos días por mutuas denuncias de violencia intrafamiliar, lo que se suma a los problemas por el consumo de alcohol y drogas que tienen con tratamiento a la otrora participante de Rojo.



Al respecto, Orellana confirmó que existe violencia física entre ambos, pero que no ha sufrido ninguna recaída en su rehabilitación, además de aseverar que Cáceres pretende empañar su carrera y dejar por el suelo su imagen, todo a raíz de que no soportara que quisiese terminar la relación.



"Él llegó a la casa, forcejeamos, me pegó unos combos y yo me defendí. Yo le creía cuando me decía que me amaba y que no me iba a tocar nunca más, que era la última vez", detalló.