Kast confesó similitudes y diferencias con Trump y Bolsonaro

En una conversación en el matinal de Mega, Mucho Gusto, el presidente del nuevo Partido Republicano habló sobre algunas situaciones del país y aprovechó de confesar algunas similitudes y diferencias con los presidentes Trump y Bolsonaro.

"Soy rubio igual que él, y tengo menos plata que él", con estas palabras, entre risas, contestó José Antonio Kast sobre su parecido con el mandatario estadounidense, para luego reconocer que "ideológicamente comparto la baja de impuesto, el control fronterizo, pero no comparto el cierre de la frontera. Yo creo en el mundo globalizado, él es mucho más nacionalista que yo", indicó.

Con respecto al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, Kast señaló que "no comparto algunos dichos que ha emitido frente algunos dichos, como el no querer que Brasil se transforme en el centro de turismo homosexual; a mí me da lo mismo, mientras más turistas, más recursos", indicó.

Al preguntarle sobre los recortes de presupuestos de las universidades estatales, el candidato declaró ser partidario de la decisión, indicando que "hoy estamos financiando universidades que están en paro y los profesores están echándose vientecito apoyando a que los jóvenes hagan movilizaciones mientras ellos no cumplen su obligación de hacer clases" afirmó.

Kast, sobre la marcha de los profesores señaló que "es una vergüenza, porque hay 10 días que los estudiantes no están en los colegios y eso no se recupera más. Nunca voy a estar de acuerdo con una movilización que afecta a los más vulnerables de la sociedad. Que marchen los fines de semana" indicó.