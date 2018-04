Karol Lucero y video sexual: "Asumo que la broma excedió los límites"

Luego del escándalo por su video sexual, el que incluso fue criticado por su compañero de labores Javier Olivares, Karol Lucero sacó la voz para enfrentar la polémica.

"Asumo mi error y las consecuencias que esto me traiga", comienza diciendo en un largo texto en Instagram, luego de dar cuenta que trabaja mucho y que no suele analizar su día a día.

Señaló además que es "un adulto de origen modesto que a base de esfuerzo y errores he logrado aprender cómo pararme; eso es lo verdaderamente importante en el desarrollo social, cómo te levantas y eres capaz de enfrentar los desaciertos".

Y más adelante se refiere indirectamente a sus críticos. "Avanzar sin mirar al lado me da tranquilidad, no preocuparme de lo que hace el otro ha hecho que mi única competencia sea yo mismo; pero estos días tuve q mirar en todas direcciones, un freno de emergencia por un error inmaduro, no acorde a mi edad", explicó.

"Tuve que evidenciar lo que estaba pasando por alto; gente atenta a que tropieces para descargar su rabia social; que fácil hablar de otro cuando se equivoca, y juzgar en rrss escondidos detrás de un nick. No he cometido ningún crimen", reflexionó Lucero antes de asumir nuevamente que cometió un error.

Así, confesó que "avergonzado asumo que la broma excedió los límites hiriendo la sensibilidad de algunas mujeres. Como persona pública debo cumplir altos estándares gracias a la posición que la gente me ha entregado. Simplemente por ello me veo en la necesidad, de ofrecer disculpas por lo ocurrido en el video. Lo que haga en privado a nadie le incumbe, pero la situación fue laboral y en un medio al que quiero mucho", añadió.

Además reflexionó respecto a sus años en radio, pidió disculpas a sus compañeros, precisó que sigue con contratos vigentes y que conducirá los premios Billboard en Sudamérica. "Mi obligación es ofrecer disculpas por lo ocurrido, pero mi obligación principal es ponerme de pie con la frente en alto. Todos nos equivocamos para aprender y esta es una lección para mi vida", cerró.