Karol Lucero y sus fotos con niños africanos: "Podría estar en cualquier parte, pero aquí estoy"

A través de su cuenta de Instagram, Karol Lucero respondió de manera mucho más reposada a quienes lo criticaron por sus fotos junto a niños de una escuela en Uganda, durante sus vacaciones.

"No puedo cambiar sus vidas, pero si su día... ¿Qué dirán? Es la pregunta que más sueños ha arruinado en el mundo", escribió, asegurando que sólo sigue sus convicciones "como forma de agradecer lo afortunado que me siento en esta vida", se excusó.

"Elegí estar acá y hacer una pausa en mis vacaciones para generar lo más gratificante que podemos sentir los seres humanos; provocar la sonrisa de un niño", añadió, indicando que también lo hace en Chile. "Viajar 12.000km representaba un bonito desafío, conocer la realidad del continente Africano y ayudar in situ. Ya lo hacía de forma económica hace un par de años, pero no es lo mismo estar aquí, hacer una transferencia y sentirse mejor persona es lo más fácil", criticó Lucero, quien contó que en junio conoció a la fundación Suubi Is Hope y quiso sumarse.

Asegurando que "hoy podría estar en cualquier parte, pero aquí estoy, sintiéndome como nunca antes", el panelista de "Mucho Gusto" expresó lo gratificado que se siente de compartir con los pequeños. "Gracias a quienes pasan y así lo entienden, a los que no, no los culpo", cerró.