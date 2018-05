Karol Lucero sufrió descarado manoseo en evento discotequero

Un momento que generó debate en el Mucho Gusto fue el que vivió Karol Lucero durante un evento discotequero en Santiago, puesto que fue arrastrado del escenario y manoseado por las mujeres presentes.



La instancia, que fue compartida por la figura televisiva a través de Instagram, provocó que se conversara acerca de cómo están normalizadas este tipo de actitudes dependiendo del género.



De hecho, Lucero confesó que "esto no me molestó ni me sentí vulnerado. Pero cuando lo conversé con amigos, con las chicas ayer, en realidad ¿Si fuese la misma situación, pero solamente cambia el sujeto, el público masculino y la que tiran femenino?".



El animador reveló además que fue toqueteado por varias zonas íntimas, pero que de todas formas no le tomó mayor relevancia.