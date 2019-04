Karol Lucero sobre su relación: 'Es alguien con quien me puedo proyectar y tener algo en el futuro'

Karol Lucero y María Francisca Virgilio tienen una relación hace dos años y, pese al tiempo que llevan juntos, no habían querido hacer público su romance hasta hace algunas semanas que compartieron fotos en redes sociales.

Fue Karol quien se refirió a su relación con Fran y lo hizo en su programa, Mucho Gusto, donde fue presionado por sus compañeros de espacio para hablar del tema.

"Ella es una niña que me ha ido acompañando, que me ha comprendido, que ha entendido muchas situaciones que son difíciles de entender y me ha demostrado que es alguien con quien me puedo proyectar y tener algo en el futuro", comenzó contando el expokemón.

Además, reveló que comenzaron a compartir fotografías debido a un común acuerdo, el cual provocó "mucho tiempo de conversación".

Karol también explicó que, pese a que llevan dos años acompañándose, aún no son pololos. En esa línea, el comunicador comentó que "no he pedido pololeo todavía. Hoy día es mi pareja, pero todavía no le pido pololeo... pero cada vez estoy más cerca de dar ese paso".