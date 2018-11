Karol Lucero reconoció haberse inyectado botox en la cara

Karol Lucero se sometió a un "detector de mentiras" este martes en Mucho Gusto, donde el comunicador hizo una gran –pero esperada- confesión.

Hace unos meses, Luis Jara molestó al joven por haberse puesto botox facial, cosa que en ese momento negó tajantemente.

Sin embargo, durante el juego de esta jornada, Karol Dance reconoció en pantalla que se había sometido a este proceso, poniéndole fin a todos los rumores que lo rodeaban.

"Me lo había puesto en la frente, fue un mal consejo de mi amigo Joaquín Méndez (…) Quiero dejar en claro que en mis labios nunca me he puesto", confesó.

Según el exchico Yingo, fue durante unas vacaciones cuando se sometió a este retoque, asegurando que lo hizo porque "en la vida hay que probar de todo".

En esa línea, agregó que "fue una mala experiencia, lo asumo, no lo voy a volver a hacer".

Finalmente, Karol manifestó que cuando llegó de vuelta de sus vacaciones, todos sus compañeros lo molestaron porque se había inyectado botox.

"Se dieron cuenta porque todos lo hacen", bromeó.